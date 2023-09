Nowy sezon hitu „Sprawiedliwi – wydział kryminalny”! Oto, co nas czeka w premierowych odcinkach. Sprawdźcie!

ZOBACZ ZDJĘCIA!

Już 4 września startuje nowy sezon serialu „Sprawiedliwi – wydział kryminalny”! Co wydarzy się w pierwszym tygodniu emisji ulubionej, kryminalnej produkcji Polaków?

Jak zdradził podczas prezentacji jesiennej ramówki Marek Włodarczyk:

W nowym sezonie „Sprawiedliwych” dużo niespodzianek będzie! Sam jestem jako naczelnik tego wydziału kryminalnego zaskoczony, co tam się dzieje. Często scenarzyści wyprzedzają to, co ja sobie w głowie na ten temat układam. Pojawią się nowe postaci, będzie mała rotacja, część odejdzie. No, będą niespodzianki, o których nie mogę mówić, bo mogę tylko tyle powiedzieć, że pojawią się „kryminalne dzieci” nowonarodzone i sądzę, że dla widza będzie to bardzo atrakcyjny w dalszym ciągu serial. - powiedział Marek Włodarczyk