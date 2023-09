„Gliniarze”. Oto, co wydarzy się we wrześniu! Walka Natalii o Antosia, niepewna przyszłość Olgierda i zauroczenie Kuby! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co wydarzy się w serialu „Gliniarze” we wrześniu?

Co wydarzy się w serialu „Gliniarze” we wrześniu?

Wrzesień w serialu „Gliniarze” zapowiada się niezwykle ekscytująco! Co nas czeka w pierwszym miesiącu emisji nowego, 15. sezonu?

W tygodniu 11.09 - 15.09 zobaczymy przede wszystkim zmagania Natalii w walce o Antosia. Oprócz tego Ewelina i Krystian będą starać się, by Filip dostał się do nowej grupy w przedszkolu, a między Kubą i Pati zacznie mocno iskrzyć! Tymczasem na komendzie pojawią się plotki o kontroli, która ma dotyczyć Olgierda i Krystiana.

Od 18.09 do 22.09 poznamy Sebastiana, sympatycznego kolegę Olgi z dawnych lat. Czy mężczyzna zawróci policjantce w głowie? Kuba i Natalia będą tropić przestępca, który stoi za brutalnym napadem na lombard, natomiast Irena z Biura Spraw Wewnętrznych składa Olgierdowi propozycję pracy. Co to oznacza dla komendy?