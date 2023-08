„Gliniarze” odcinki 823-827. Konflikt Natalii z matką Antosia zaostrza się, a Olga traci dach nad głową! Co nas czeka w nowych odcinkach?

„Gliniarze" odcinki 823-827, od poniedziałku 4.09.2023 w telewizji Polsat

Już 4 września startuje nowy, 15. sezon serialu „Gliniarze”! W powakacyjnych odcinkach czeka nas bardzo dużo wrażeń. Nowa seria rozpocznie się z hukiem, gdy Olgierd Mazur (Arkadiusz Krygier) i Krystian Górski (Tomasz Skrzypniak) zrobią wszystko co w ich mocy, by dopaść seryjnego mordercę. Konflikt Natalii (Ewelina Ruckgaber) z Darią, biologiczną matką Antosia, zaostrza się, a chłopiec ponownie trafi do domu dziecka! Tymczasem Olga (Natalia Brudniak) zostaje wyrzucona z mieszkania!