Poważne zmiany w serialu „Ojciec Mateusz”! Od tej pory już nic nie będzie takie samo! Wierni fani to zaakceptują?

O czym jest serial „Ojciec Mateusz”

„ Ojciec Mateusz ” to polski serial telewizyjny, emitowany w TVP 1 od 2008 r. Opowieść o księdzu detektywie gromadzi przed telewizorami miliony widzów! Nie powinno to dziwić, mając na uwadze, że każdy odcinek opowiada odrębną historię. Fabuła zaczyna się w momencie, gdy powracający z misji na Białorusi ksiądz Mateusz (Artur Żmijewski) zostaje wezwany przez biskupa (Sławomir Orzechowski) i dowiaduje się, że obejmie probostwo w niewielkiej miejscowej parafii.

Dla innych to było naturalne, on musiał ciężko harować. „Poświęciłem tysiące godzin”

Na pierwszej mszy odprawianej przez Mateusza poznajemy barwne grono jego parafian. Jest wśród nich jego gospodyni Natalia (Kinga Preis), Piotr - kościelny i organista w jednej osobie (Łukasz Lewandowski) i policjant Nocul (Michał Piela). Gdy ujawnia się niezwykły detektywistyczny talent nowego proboszcza, aspirant Nocul stanie się częstym gościem na plebanii, wraz z pozostałymi kolegami z posterunku. W tytułowej roli występuje Artur Żmijewski, a towarzyszy mu plejada znakomitych aktorów: Kinga Preis, Piotr Polk, Michał Piela, Eryk Lubos, Edyta Olszówka, Sławomir Orzechowski i inni. Akcja serialu rozgrywa się Sandomierzu i innych atrakcyjnych miejscach regionu świętokrzyskiego, a sceny we wnętrzach kręcone były m.in. w Warszawie i okolicach.

Plebania w serialu „Ojciec Mateusz”

Słynna plebania z serialu to perełka architektoniczna, słynny Świdemajer i tak naprawdę znajduje się przy ulicy Drwali 9 na warszawskim osiedlu Radość. - Na potrzeby produkcji zbudowano altanę od strony zachodniej oraz zmieniono kolor elewacji. Co jakiś czas wnętrza domu zamieniają się w plebanię sandomierskiego kościółka: kuchnię, jadalnię i gabinet księdza Mateusza - precyzowała Gazeta Wawerska.

Nowa plebania „Ojca Mateusza”

Temat nowej plebani serialowego ojca Mateusza po raz pierwszy pojawia się w 369. odcinku (29. sezon). Jeżeli ktoś z widzów liczył na powrót do klimatycznych wnętrz, w których Nocul i Mateusz namiętnie grali w karty, a Natalia rządziła w kuchni, zastawiając co rusz stół przysmakami, to niestety musi się rozczarować.