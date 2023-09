„M jak miłość” odcinek 1745. Krysia jest załamana odejściem Wojtka. „Mam wrażenie, że moje życie się zatrzymało”

Zapraszamy na 1745 odcinek „M jak Miłość”

- Kochanie… Nie dasz sobie rady sama. Czwórka dzieci, tato z nogą w ortezie, twoja mama w kiepskiej formie, na lekach, no i jeszcze bistro… Decyzja już dawno zapadła. I nie masz w tej sprawie nic do gadania! A Rogowska w końcu otoczy opieką nie tylko synową, ale też Filarską (Hanna Mikuć)… Nakłaniając Krystynę – gdy ta opowie jej o swoich uczuciach po śmierci męża – by zdecydowała się na psychoterapię.

- Mam wrażenie, że moje życie się zatrzymało… Pękło… w momencie, kiedy umarł Wojtek. I teraz już… nie potrafię go posklejać. Wiem, że nie powinnam tak mówić. Przecież mam dzieci, cudowne wnuki, ale… nic na to nie poradzę. Po prostu nie mam siły wstawać, ubierać się…

- Każdego dnia mobilizuję się, udaję przed Kingą, Miśkiem, Lenką… ale nie wiem, jak długo jeszcze dam radę. Mam do siebie straszny żal, że zamiast pomóc Kindze, jestem dla niej tylko ciężarem.

- Krysiu, wiem, że próbujesz być dzielna... Ale są sprawy, z którymi nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami! Uwierz mi, najlepsze, co możesz zrobić, to zwrócić się o pomoc do specjalisty. To żaden wstyd... W ten sposób najbardziej pomożesz i sobie, i Kindze, i dzieciom…