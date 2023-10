„M jak miłość” odcinek 1748. Tak będzie wyglądał ślub Kasi i Jakuba! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z uroczystości! [CO SIĘ WYDARZY?]

„M jak miłość”, odcinek 1748. we wtorek, 10 października, o 20:55 w TVP2!

Co wydarzy się w 1748. odcinku „M jak miłość”?

A gdy do męża zajrzy później Iza (Adriana Kalska)… zastanie Chodakowskiego z piękną tancerką i będzie w szoku.

Tymczasem Kasia (Paulina Lasota), Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), Aneta (Ilona Janyst) oraz Olek (Maurycy Popiel) pojadą razem nad morze… i od samego rana będą mieli pecha. Najpierw zepsuje się motor Chodakowskiego, później za to jego auto – tak, że młodzi będą musieli dotrzeć do hotelu stopem. A w Warszawie zjawi się w tym czasie tajemnicza Paula (w tej roli Sylwia Drzycimska)…

Tuż przed ślubem narzeczeni odkryją, że restauracja, w której miało odbyć się wesele, ma awarię i jest zamknięta. A do tego Kasia zda sobie sprawę, że... jej suknia wciąż wisi w szafie - w Warszawie.

- Wyobraźcie sobie, że Borys będzie miał braciszka! - Gratulacje, kochani… - Dzięki, ale tylko Olkowi się należą! - Bzdura! Nie mam z tym nic wspólnego… - Jeśli jeszcze raz powiesz, że to nie twoje dziecko… nie ręczę za siebie!!!

- Jezus, Maria, w tym amoku… nie zabrałam swojej sukni ślubnej!

- Kochanie... to nic! Najważniejsze, że my tu jesteśmy, ty i ja… I dzisiaj weźmiemy ten ślub, na przekór wszystkiemu!

- W sumie… mam welon. To wystarczy…