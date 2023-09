„M jak miłość” odcinek 1745. Nadia poznaje prawdę o losie swojej matki. Budzyńscy robią dla niej co mogą [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 1745. odcinku „M jak miłość”?

Nadia wie już o śmierci matki i Magda z Andrzejem robią wszystko, by pomóc małej w przetrwaniu żałoby. Budzyński ma poza tym coraz więcej problemów przez aferę z zaginięciem Julii i traci kolejnych klientów. W trudnych chwilach kolegę wspiera jednak Rotkiewicz, który prosi nawet Sylwię, by więcej już prawnika nie oczerniała. W obronie przyjaciela staje również Werner, który próbuje uświadomić ukochanej, że Malicka cały czas mogła nią manipulować. A poza tym z prawniczką ostro rozmawia podkomisarz Zięba – zarzucając Sylwii, że zdradziła szczegóły śledztwa mediom i zmieniła życie Budzyńskiego w koszmar, choć jej kolega może być niewinny. Tymczasem Maria przenosi się na Deszczową, by pomóc Kindze, bo Piotr wyjeżdża do sanatorium.

Co wydarzy się dalej?