„M jak miłość” odcinek 1748. Kasia i Jakub w końcu biorą ślub! Tymczasem Iza oznajmia Marcinowi, że przeprowadza się do Warszawy!

Co wydarzy się w 1748. odcinku „M jak miłość”?

Marcin odwiedza w szpitalu Anię, która po badaniach jest wyraźnie załamana. Wieczorem do detektywa przychodzi Kama wyznając, że ma siostrę. Kilka lat wcześniej doprowadziła ją do kalectwa, bo spowodowała wypadek, w którym dziewczyna została ciężko ranna. Z kolei Iza informuje Marcina, że przenosi się do Warszawy, bo dostała pracę w redakcji Radka i do tego prosi męża, by zgodził się na jej miesięczny wyjazd w lecie z dziećmi nad morze razem z kochankiem.