„Na sygnale” odcinek 479. Britney postanawia odejść z pracy! Nie chce mieć nic wspólnego z Alkiem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 479. odcinku „Na sygnale”?

Piotr przechodzi operację, wspierany nie tylko przez Martynę, ale też przez kolegów - Basię, Kubę oraz Artura - którzy tuż przed zabiegiem odwiedzają go w szpitalu. Na dyżurze zespół Góry jedzie na wezwanie do domu na wsi, w którym gospodarz powiesił się na widok komornika. A po dotarciu na miejsce lekarz odkrywa, że natychmiastowej pomocy wymaga nie tylko samobójca, ale też mężczyzna, który go uratował.

Tymczasem Britney postanawia nagle odejść z pracy, gdy Alek informuje ją przez telefon, że zakończył terapię i planuje wrócić do bazy. Na dyżurze - razem z Nowym - Julka trafia na nastolatkę z poważnym urazem nosa. Młoda pacjentka twierdzi, że uderzyła się o drzwi, które nagle się zatrzasnęły. Gdy do domu wraca ojciec dziewczyny, wychodzi na jaw, że nastolatka złamała sobie nos celowo.