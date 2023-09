„Na sygnale” odcinki 476-478. Doktor Góra stanie się obiektem adoracji! Co na to Beata? „Tyle talentów w jednym ciele...” [CO SIĘ WYDARZY?]

„Na sygnale” odcinki 476-478. - co się wydarzy? Piotr w końcu udaje się do lekarza i poznaje swoją diagnozę. Tymczasem doktor Góra bierze udział w przedstawieniu w przedszkolu Patryczka. Stanie się obiektem adoracji innych mam!

Zapraszamy na kolejne odcinki „Na sygnale” - numer 476 do 478. Co tym razem czeka bohaterów serialu?

Przed nami premierowe odcinki „Na sygnale” - numer 476 do 478 – i kolejna dawka serialowych emocji! Co tym razem zobaczymy na ekranie? W odcinku numer 476 Piotr (Dariusz Wieteska) pójdzie w końcu do onkologa, cały czas wspierany przez Martynę (Monika Mazur) – „w zdrowiu i w chorobie”... A specjalista tym razem będzie optymistą. - Guz jest niewielki, to ognisko pierwotne... przerzutów nie ma!

- Jakie są rokowania?

- Dobre. Jest duża szansa, że uda się oszczędzić nerkę.(…) Proszę mi wierzyć, to są dobre wiadomości…

- To kiedy… zaczynamy działać?

- Tak szybko, jak się da! Tu nie ma na co czekać…

Z kolei doktor Góra (Tomasz Piątkowski) pojedzie do przedszkola Patryczka na zebranie i na miejscu pozna „przebojową” Aldonę (Sylwia Skrzypczak-Piękoś) - jedną z matek. Dziewczyna namówi lekarza, by zagrał gajowego w sztuce o Czerwonym Kapturku.

A gdy Artur wróci do domu… doktor Górska (Justyna Sieniawska) będzie w szoku. - Co robisz?

- Przerabiam zasłony na stroje do przedstawienia!

- Ale… to był prezent ślubny!

- Chciałaś, żebym się zaangażował? To proszę bardzo! Czego nie robi się dla dzieci… Z kolei w odcinku numer 477 Anna (Lea Oleksiak) znów spotka Anisę (Laura Solongo) – tajemniczą dziewczynę, która poprosiła ją o pomoc… i która okaże się hostessą w nocnym klubie. Gdy policja odmów interwencji, doktor Reiter wróci na miejsce razem z mężem (Wojciech Kuliński) – gotowa na wszystko, by na nowo z Anisą porozmawiać. A ta potwierdzi jej najgorsze obawy.

- Jesteś ofiarą handlu ludźmi? Human trafficking?

- Przyjechałam tu za mężczyzną... He is very bad...

- Czemu nie uciekniesz?

- On ma mojego synka…

W finale Wiktor poprosi o pomoc detektywa Śledzińskiego (Mateusz Lisiecki – Waligórski), a ten - w odcinku numer 478 - znajdzie kryjówkę, do której syn Anisy trafił po porwaniu i przekaże zdobyte informacje koledze z policji. - Wiemy, gdzie trzymają chłopca... Niedaleko stąd.

- Jak można go uwolnić?

- Teren jest dobrze strzeżony. Dlatego skontaktowałem się ze znajomym z policji. To już nie jest akcja tylko dla mnie i moich ludzi...

Po kilku godzinach lekarze wezmą udział w akcji odbicia małego zakładnika i uwolnienia samej dziewczyny, zmuszanej dotąd do niewolniczej pracy. W ostatniej chwili młoda matka zostanie jednak przez bandytów uprowadzona i… dojdzie do próby zabójstwa! A doktor Reiter, rozmawiając z Anisą przez telefon, usłyszy nagle strzał… - Mój synek... Pomóż mu! And tell him I loved him!

- Anisa… Anisa?! Co się dzieje?!

W finale Anna – wspierana przez policję – zdoła jednak ranną odnaleźć i dziewczyna trafi do programu ochrony świadków, za to jej prześladowcy – prosto za kratki. A gdy Anisa na nowo weźmie synka w ramiona, doktor Reiter odetchnie w końcu z ulgą… - Dziękuję!... You saved my life!

Tymczasem doktor Góra w odcinku numer 478 też okaże się prawdziwym bohaterem - na próbie bajkowego przedstawienia! Gdy lekarz uratuje jedną z mam – grającą Czerwonego Kapturka (Roksana Krzemińska – Samagalska) - przed zadławieniem się czekoladką, jej koleżanki z miejsca uznają go niemal za ideał.

- Tyle talentów w jednym ciele... Beata nie wspominała, że chowa w domu taki diament!

Doktor Górskiej taka „adoracja” męża jednak wcale się nie spodoba... A gdy lekarka zobaczy w dodatku zdjęcia Czerwonego Kapturka w seksownym kostiumie... w końcu wybuchnie!

- To jest jej kostium? Chyba nie do spektaklu dla dzieci, tylko do jakiegoś... peep show!

- Jest jeszcze nieskończony…

- Następny spektakl zróbcie o sierotce Marysi! Maryśka ewidentnie szuka „sugar daddy”!

- Przesadzasz...

- Ona zawsze wydawała mi się podejrzana!

- Czy ty... nie jesteś przypadkiem zazdrosna? Co wydarzy się dalej? Odpowiedź tylko na antenie TVP 2, w premierowych odcinkach serialu… Zapraszamy!

"Na sygnale" - o czym jest serial?

"Na sygnale" to polski serial medyczny, emitowany początkowo na antenie TVP2, a następnie na antenie TVP1 od 12 lutego 2014, ukazujący pracę ratowników pogotowia ratunkowego. Produkcja skupia się na pracy, ale również życiu prywatnym bohaterów, często ujawniając ich uczucia, plany i marzenia. Bohaterowie budzą ogromną sympatię widzów, dlatego serial w latach 2015–2017 twórcy odebrali Telekamerę „TeleTygodnia” w kategorii Serial paradokumentalny, dzięki czemu w 2018 zdobyli Złotą Telekamerę.

