„Na dobre i na złe” odcinek 907. Blanka i Mariusz biorą ślub! Radwan będzie walczył o swoją dawną miłość? [CO SIĘ WYDARZY]

Co wydarzy się na ślubie?

Wiktoria nie przyleci na ślub córki!

O poranku Blankę czeka rozczarowanie, bo Wiki zadzwoni nagle z informacją, że musiała zrezygnować z lotu do Polski – przez chorobę jednego z bliźniaków. W kościele zjawią się jednak wszyscy przyjaciele dziewczyny i gdy panna młoda stanie w końcu przed ołtarzem, w jej oczach znów będzie widać uśmiech…

- Co ty taka smutna? Cieszyć się trzeba! - Cieszę się… - No właśnie widzę... Na ciebie też przyjdzie kolej, nic się nie martw!

Prym wśród gości jak zwykle wieść będzie Lucyna (Anna Samusionek) – ochoczo komentując, plotkując… i co chwila zerkając czujnie na Hanię (Marta Żmuda Trzebiatowska), czego jej córka szybko będzie miała dosyć!

Tomaszek (Antoni Sałaj) za to przez kilka godzin nie będzie się rozstawał z kamerą – ku rozbawieniu Glorii (Aleksandra Grabowska).

- Myślisz, że tak możemy?… - Jak? Dyrektorka nie może tańczyć z byłym dyrektorem? - Czyli... dyrektorski taniec? - A co, w końcu wesele!(…) Dawno nie czułam się tak dobrze… - Tak lubię tańczyć, a tak dawno tego nie robiłam… - Do tańca grają nam respiratory, skalpeli szczęk… - Przestań, gałganie, ja mówię poważnie! - Możemy czasem wyskoczyć gdzieś i... zaszaleć. Lubię z tobą szaleć… - Ja z tobą też, wariacie...

Radwan wyznaje Blance miłość!

- Po prostu… dotarło do mnie, że cię kocham, jak nikogo w życiu nie kochałem. Wiem, że na wszystko jest już za późno! Dużo za późno… - Krzysiek… - Tak już mam w życiu – zawsze pod górkę! Wszystko najlepszego. Życzę ci, żebyś była z nim szczęśliwa...

- Mamo, dlaczego płaczesz? - Nie, synku, nie płaczę, tylko coś mi wleciało do oka…

Bart znowu pije?

Tymczasem jedną z serialowych par czeka przy okazji ślubu… spora kłótnia! Bo Julka (Aleksandra Hamkało) przyłapie o poranku Barta (Piotr Głowacki) z alkoholem – jeszcze przed wejściem do kościoła – i od razu zacznie robić ukochanemu wymówki.

- Co ty robisz?... Zupełnie zwariowałeś?!

- Za dużo stresu ostatnio…

- Dawaj to! To nie jest sposób na stres, Artur... A już na pewno nie na ślubie Blanki!