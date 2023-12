Grzegorz Daukszewicz zachwycał w „Na dobre i na złe”. Później przyznał się do problemów z alkoholem. Co robi dzisiaj?

Wielu fanów „Na dobre i na złe” do dzisiaj się z tym nie pogodziło. Teraz już wiemy, że za odejściem Daukszewicza z serialu nie stały wyłącznie powody związane z chęcią dalszego rozwoju zawodowego, ale znaczenie miało też... uzależnienie od alkoholu, z którym wówczas zmagał się aktor.

Decyzja, żeby odstawić alkohol, dojrzewała we mnie przez kilka ostatnich lat, kiedy zauważyłem, że zaczynam go nadużywać, i że odbiera mi on zdrowie oraz radość życia - zdradził Daukszewicz w rozmowie z Dobrym Tygodniem.