Musieli go uśmiercić w „Na dobre i na złe”. Po odejściu z serialu przyznał się do problemów z alkoholem

Kogo grał Grzegorz Daukszewicz w „Na dobre i na złe”?

Serialowy Adam Krajewski został uśmiercony w „Na dobre i na złe”

Widzowie przeżyli spory szok, gdy w 2018 r., w pierwszym odcinku „Na dobre i na złe” po wakacjach umarł Adam Krajewski. Stało się to w dość dramatycznych okolicznościach. Lekarz jadąc wspólnie z Wiktorią na urlop byli świadkami, jak auto, w którym jechali nastolatkowie wpada od rzeki. Natychmiast ruszyli z pomocą. Niestety finał tego heroicznego zachowania okazał się fatalny w skutkach. Wiktoria trafiła do szpitala z objawami wychłodzenia organizmu i niedotlenienia mózgu. Natomiast na pierwszy rzut oka wydawało się, że Adamowi nic nie dolega, gdy nagle zaczął się gorzej czuć i mieć przewidzenia. Stracił przytomność, a lekarzom nie udało się go uratować. Jego ukochana, która doszła do siebie, nie mogła pogodzić się z tą stratą.