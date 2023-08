„Na dobre i na złe”. Kubuś trafia na SOR w stanie krytycznym! Radwan jest bliski załamania! „Zabiłem go…” [NOWY SEZON]

A po chwili lekarz odkryje, że prawdziwym celem bandytów był syn Jacka… i w końcu wybuchnie. Wzburzony, Krzysztof od razu pojedzie do biznesmena (Mateusz Rusin), by mu „podziękować” - celnym i wyjątkowo bolesnym ciosem.

- Ty sukinsynu! Dlaczego nie powiedziałeś!?

- Powiedziałem!

- Za późno! To chodziło o ciebie! To nie miał być mój syn! To nie ja... Nie my!!!

W finale, bliski załamania, Radwan wróci za to do szpitala, gotów zaufać i zwierzyć się tylko jednej osobie… Asi (Monika Kaleńska).

- Mówiłaś, że zabiłabyś tych, którzy skrzywdzili Kubę… Ja to zrobiłem. Zabiłem.

- Co?… Kogo?

- Tego chłopaka. Zabiłem go…