„Na dobre i na złe” po wakacjach. Syn Radwana będzie walczył o życie! Uda się uratować Kubusia? [CO SIĘ WYDARZY]

„Na dobre i na złe” odcinek 887 w środę, 30 sierpnia 2023 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP 2

Radwan ratuje syna!

Przed wakacjami fani „Na dobre i na złe” byli świadkami wielkiej odwagi małego Kubusia. Chłopiec wykorzystał chwilę nieuwagi bandytów i uciekł do pobliskiego lasu. Porywacze szybko go odnaleźli i stali się bardziej agresywni. Odurzyli go lekami, po których malec przestaje dawać oznaki życia. A gdy bandyci zauważają „problem”, postanawiają wziąć okup i zabić także Radwana. Tymczasem ojciec Kuby przyjeżdża z pieniędzmi we wskazane przez porywaczy miejsce...