„Na dobre i na złe”. Marta Żmuda-Trzebiatowska przeszła ogromną metamorfozę! „Tak krótkich włosów jeszcze nigdy nie miała!” Michał Skuza

Marta Żmuda-Trzebiatowska uchodzi za jedną z najpiękniejszych, polskich aktorek i od lat kojarzy się z pięknymi, kasztanowymi włosami! Ostatnio aktorka musiała drastycznie zmienić fryzurę do nowej roli i wygląda na to, że zasmakowała w metamorfozach! Dziś jest nie do poznania!