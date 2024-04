„Na dobre i na złe” odcinek 918. Mario chce zostać ojcem. Blanka jeszcze nie jest gotowa na dziecko... [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 918. odcinek serialu „Na dobre i na złe”. Mario chce zostać ojcem. Blanka jeszcze nie jest gotowa na dziecko... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 918. odcinku „Na dobre i na złe”.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SERIALU Dwie bohaterki – i dwie dramatyczne historie. Przed nami 918 odcinek „Na dobre i na złe”, a w nim... W kolejną środę Blankę czeka spory szok, bo Mario wyzna, że marzy o powiększeniu rodziny i... zacznie naciskać na ukochaną, by zaczęli nad tym pracować. Milewska od razu zgłosi weto, temat dziecka gotowa odłożyć nawet na kilka lat. - Teraz muszę skończyć specjalizację... Myślałam, że to oczywiste.

- Przecież kobiety to jakoś łączą... Pracę i dziecko...

- Nie na specjalizacji chirurgicznej. Nie na tym etapie, na którym jestem... Myślałam, że to jest jasne…

- Dla mnie nie! W finale dziewczyna zrozumie, że wcale nie zna męża tak dobrze, jak sądziła... I że na kilka spraw patrzą w zupełnie inny sposób.

- Jesteś pewna, że musisz zostać chirurgiem?

- Co takiego?…

- Szanuję twoje ambicje, ale szkoda by było, żeby cię ominęło całe życie... tylko po to, żeby komuś wyciąć woreczek żółciowy! Tymczasem w pracy Blanka trafi na ofiarę przemocy w rodzinie. Gdy lekarka odkryje, że jedna z pacjentek próbowała uciec od brutalnego męża – tuż przed porodem - od razu postanowi jej pomóc. I gdy agresor zjawi się na oddziale, odważnie stawi mu czoła.

- Gdzie jest moja żona?

- Wypisała się… Chciała wyjść, dobrze się czuła, więc nie mogliśmy jej zatrzymywać.

- Mówiłem, że żona jest niestabilna psychicznie… Bardzo niestabilna… Jeśli zrobi coś dziecku, to będzie pani wina!

- Nie możemy siłą przetrzymywać pacjentów...

- Ty głupia krowo!!! Mówiłem ci, co masz zrobić?! Mówiłem? Nie posłuchałaś?! Zniszczę cię! Nie wiesz, kim ja jestem!

„Rozmowa” będzie tak ostra, że w obronie koleżanki stanie w końcu Radwan. - Wyjdź stąd, człowieku, ale już!!!(…) Zrobił ci coś?

- Jezu, nie… Tylko wrzeszczał… Kilka godzin później Milewska posunie się krok dalej i zaprosi młodą matkę do siebie - gotowa na wszystko, by zapewnić jej i dziecku bezpieczeństwo. - Może się pani zatrzymać u mnie… Mamy duży dom. Może pani u nas zostać tak długo, jak pani będzie potrzebowała... Tymczasem Iga też stoczy w pracy dramatyczną walkę: o życie nastolatki – Ani - która padła ofiarą nieuczciwej lekarki. Rodzice przywiozą wycieńczoną dziewczynę do Leśnej Góry, twierdząc, że zachorowała na grypę. Kaczorowska szybko jednak odkryje, że pacjentka ma problemy ze zdrowiem już od kilku lat, a doktor Murawska z kliniki MedMex - która zajmowała się jej przypadkiem - popełniła fatalny w skutkach błąd.

Po rozmowie z matką dziewczyny Iga ustali, że lekarka uparcie przepisywała chorej silne antybiotyki – i będzie w szoku. Świadoma, że to właśnie owa „terapia” doprowadziła nastolatkę na skraj śmierci. - Niezła kolekcja, nawet jak na 4 lata…

- To są leki, które bierze teraz... Wcześniej były inne...

- Jak to: z teraz? Bierze to wszystko jednego dnia?!

O swoim odkryciu młoda lekarka powie od razu Julce i Michałowi. - Oni ją leczą od 4 lat na boreliozę... Bierze 4 różne antybiotyki dziennie, straszne ilości suplementów, ziół, nie da się sprawdzić, co tam jest w składzie...

- Żaden lekarz z uprawnieniami by nie przepisał tych antybiotyków bez powodu!

- To skąd by je mieli?(…) Podała mi namiar na tę klinikę, sprawdziłam!

- Ok, to jeszcze o niczym nie świadczy…

- Świadczy dziewczyna, która leży nieprzytomna pod respiratorem! Nie reaguje na leki, jest skrajnie wycieńczona... Nie wiem, jak jej pomóc!

W finale doktor Kaczorowska ruszy za to do akcji! I zjawi się w feralnej klinice, żądając od Murawskiej (w tej roli Agnieszka Mrozowska) wyjaśnień. - Dlaczego nie skierowała jej pani na żadne badania? Dlaczego przepisywała jej pani od lat antybiotyki, skoro stan Ani się pogarszał?!

- Nie będę odpowiadać na te pytania…

- Będzie pani musiała, bo ja tego tak nie zostawię!

- Proszę stąd wyjść albo zadzwonię po policję!

Czy Iga zdoła Anię ocalić? I jak zakończy się jej konfrontacja z Murawską?

