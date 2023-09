„Na dobre i na złe” odcinek 891. Falkowicz za namową Sary wydaje bajońską sumę na sprzęt! Dał się wrobić? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 891. odcinku „Na dobre i na złe”?

Falkowicz zakłada Fundację Tętnica i czeka na przyznanie grantu. Na dyżurze pacjentem profesora zostaje Adam, który skarży się na problemy z krążeniem. Twierdzi, że jest biznesmenem i cały czas kibicuje badaniom nad nowym lekiem. Niespodziewanie Sara informuje Falkowicza, że jest okazja, by kupić dla fundacji sprzęt po wyjątkowo niskiej cenie, ale trzeba wpłacić wysoką zaliczkę i to jak najszybciej. A gdy Berezińska oznajmia, że jest gotowa przeznaczyć na ten cel swoje prywatne oszczędności, Andrzej namówiony przez nią oraz Adama do działania, wpłaca na konto fundacji okrągłą sumę.

Gloria czeka na kolejną operację Mojżesza wszczepienie zastawki, którą Beger sprowadził do szpitala aż z Ameryki. Przed zabiegiem Maks naraża się Oliwii, bo nie zgadza się, by obserwowała operację jako stażystka, za co ta odpłaca się chirurgowi zdradzając Glorii, że starszy kolega miał poważne problemy po zranieniu w dłoń. Krasucka jako opiekun prawny Mojżesza odsuwa Begera od operacji, a głównym chirurgiem zostaje profesor Wiktor Dalek, który ma doświadczenie w operowaniu małych pacjentów i przyjeżdża do Leśnej Góry specjalnie, by pomóc sierocie z Rwandy.