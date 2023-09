„Na dobre i na złe” odcinek 891. Beger wchodzi w konflikt z Oliwią. Dziewczyna postanawia się zemścić! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co się wydarzy w 891. odcinku „Na dobre i na złe”?

Doktor Beger (Tomasz Ciachorowski) znów wejdzie na wojenną ścieżkę – tym razem z Oliwią (Irmina Liszkowska). Chirurg nie zgodzi się, by dziewczyna obserwowała operację Mojżesza (Lockey Ndhlovu), choć zabieg będzie nowatorski i przełomowy. Mszcząc się na swojej podopiecznej za to, że śmiała odrzucić jego awanse. A stażystka odpłaci mu pięknym za nadobne! Gdy zostaną na chwilę same, koleżanka zdradzi Glorii (Aleksandra Grabowska), że chirurg miał poważny uraz dłoni. Przemilczając fakt, że sama go zraniła.

- Wiesz, że miał uszkodzoną dłoń? Dosyć niedawno…

- Daj spokój... Nie lubię go jako człowieka, ale gdyby było coś nie tak z jego ręką… Nikt by go nie dopuścił do operacji!

- Pewnie tak, może się czepiam... Ale pierwsza operacja nie zakończyła się sukcesem.