„M jak miłość” odcinek 1743. Nadchodzi dzień ślubu Jagody i Tadeusza. Tymczasem do Grabiny wraca Mateusz! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co wydarzy się w 1743. odcinku „M jak miłość”?

Przede wszystkim: do Grabiny zajrzy nagle Mateusz (Krystian Domagała) i... wyzna rodzinie, że został żołnierzem. A Barbara (Teresa Lipowska) nawet nie spróbuje ukryć wzruszenia...

- Mateuszku, nie musisz nic mówić! Znam cię... I jestem pewna, że to nie był impuls, żeby wstąpić do wojska, tylko dobrze przemyślana decyzja. A czy twój tata... wie?

- I wujek Artur. To on przesłał dokumenty do rekrutacji… Pomógł wszystko pozałatwiać, gdy byłem na statku.

- No popatrz! I nic nam nie powiedział, ani słówka!(…) Trochę boję się tych wszystkich zmian, wojska... Bo czasy takie niespokojne... Ale dziadek... byłby z ciebie dumny. I wiesz, że w mundurze bardzo ci do twarzy? Wszystkie dziewczyny będą się teraz za tobą oglądać!