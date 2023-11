„M jak miłość” odcinek 1762. Wielki powrót Natalii do serialu! Bartek nie ma pieniędzy na rozwód! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Na ekranie pojawi się „nowa” Natalia! W odcinku numer 1762 córkę Marka Mostowiaka - która obecnie mieszka w Australii - po raz pierwszy zagra Dominika Suchecka. A jej bohaterka skontaktuje się z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), by uprzedzić szwagra, że musi znaleźć aż 15 tysięcy złotych - na zaliczkę dla prawnika, który ma go reprezentować podczas rozwodu z Ulą.

To będzie spora niespodzianka dla widzów „M jak miłość”. Do obsady serialu dołączyła Dominika Suchecka, która zamiast Marcjanny Lelek wcielać się w rolę serialowej Natalii Mostowiak. Co wiadomo o…

o nie jest żadna „ona”, tylko moja żona... I albo to zaakceptujesz, albo nie mamy o czym rozmawiać!

A Majewska wybuchnie wściekłością - i ruszy do akcji.

Kilka godzin później dziewczyna wróci do Kiemliczów, by się z Jagodą „pogodzić” i - korzystając z chwili jej nieuwagi - wrzuci do pitej przez rywalkę kawy środek na sen. A gdy ukochana Tadeusza straci przytomność, Ola na nowo zakradnie się do jej domu i... podłoży w budynku ogień!