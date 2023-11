„M jak miłość”. Nowa Natalia Mostowiak to prawdziwa piękność! Kim jest Dominika Suchecka i co o niej wiadomo? Karol Gawryś

To będzie spora niespodzianka dla widzów „M jak miłość”. Do obsady serialu dołączyła Dominika Suchecka, która zamiast Marcjanny Lelek wcielać się w rolę serialowej Natalii Mostowiak. Co wiadomo o pięknej aktorce, która od teraz będzie jedną z głównych gwiazd serialu?