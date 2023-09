„Barwy szczęścia” odcinki 2846-2850. Cezary nadal przebywa w szpitalu. Jego matka i Sofia ciągle go okłamują! [CO SIĘ WYDARZY?]

„Barwy szczęścia” odcinki 2846-2850. co się wydarzy? Kasia poznaje przystojnego sąsiada! Jak rozwinie się nowa znajomość? Z kolei Cezary nadal będzie w szpitalu, cały czas okłamywany przez matkę oraz Sofię!

„Barwy szczęścia” odcinki 2846-2850. - co się wydarzy?

ZOBACZ ZDJĘCIA! Przede wszystkim Kasia (Katarzyna Glinka) pozna w Brzezinach kolejnego sąsiada: pełnego energii rolnika Mariusza (w tej roli Rafał Cieszyński). Mężczyzna pomoże Sadowskiej, gdy jej auto utknie na polnej drodze i oboje od razu poczują do siebie sympatię. A później Kasia odkryje w dodatku, że jej nowy sąsiad piecze świetne szarlotki! Jak rozwinie się tak apetyczna znajomość? Zwłaszcza pod nieobecność Łukasza (Michał Rolnicki)? Z kolei Cezary (Marcel Opaliński) nadal będzie w szpitalu, cały czas okłamywany przez matkę oraz Sofię (Valeri Guliaieva) - Miałem plany w Anglii... i nagle jestem w Polsce. I do tego podobno na stałe… Możesz mi to jakoś... wytłumaczyć?

- Pokłóciliśmy się… w Anglii. I postanowiłeś wrócić…

- Rozstaliśmy się? Ale jesteś tu…

- Przyjechałam za tobą...

- Jeteś jakaś spięta... Wiesz coś, o czym nie mówią mi lekarze?

- Nie, skąd, dlaczego? Wszystko jest w porządku…

- Na pewno? Czy mnie nabierasz? A raczej: nabieracie…? Ty i moja matka…

- Nie, przestań... Wszystko dobrze, lekarze są o ciebie spokojni... Niedługo stąd wyjdziesz!

- Oby! A wtedy od razu wracamy do siebie, moja matka na dłuższą metę jest nie do zniesienia! Za to ciebie kocham na zabój...

Rozwiń

Natalia (Maria Dejmek) w końcu ukochanego odwiedzi i spróbuje przekonać Rawicza, że są parą, ale nie będzie miała na to żadnych dowodów. A Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) po cichu usunie zdjęcia narzeczonej syna z jego telefonu i w finale wyrzuci Zwoleńską z oddziału. Po czym oznajmi choremu, że... Natalia jest stalkerką!

- Nie wyglądała na groźną…

- Proszę cię, nawet nie wiesz, ile ona krwi mi napsuła! To jest chora, patologiczna dziewczyna… Ani słowa o niej! Bo to nie na moje nerwy! Po kilku dniach Zwoleńska odkryje za to, że Cezary został wypisany ze szpitala i że matka zabrała go do Sofii - wmawiając chłopakowi, że to jego nowy dom. A gdy Natalia spróbuje z ukochanym porozmawiać, rywalka nie wpuści jej nawet za drzwi. Poza tym w nowym tygodniu do Feel Good powróci inspektor Halicka (Beata Fido), gotowa na ciąg dalszy kontroli. A Żabcia (Hanna Klepacka) – widząc, jak bardzo Vincenzo (Alessandro Curti) stara się ją oczarować – będzie o krok od wybuchu! - Przecież ty ją normalnie kokietujesz!

- Tylko troszeczkę…

- Mnie nie jest do śmiechu!

- Kotek, bez nerwów... Ja tylko próbuję… jak wy to mówicie? Zaskarbić jej przychylność!

- To nie próbuj aż tak bardzo, bo jeszcze sobie baba pomyśli, że chcesz ją poderwać i będą problemy!

Za to w finale: kolejna zdrada! W premierowych odcinkach Bruno (Lesław Żurek) wróci do Warszawy na rozprawę w sprawie ataku na Rafała i zostanie skazany - na rok prac społecznych oraz obowiązkową terapię - ale pozostanie na wolności. A po wyjściu z sądu nie pojedzie wcale do rodziny, tylko… prosto do kochanki! - Nie mogę przestać o tobie myśleć… Cały miesiąc, dzień po dniu! Nie było takiej chwili…

- Przestań…

- Nie potrafię! Karolina, uwierz, że bym chciał, ale nie potrafię! I jestem pewien, że ty też myślisz o mnie...

Jest pomysł na rewitalizację Góry Zamkowej