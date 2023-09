„Na sygnale” odcinki 473-475. Sonia chce wyjechać z Markiem za granicę! Benio postanawia o nią ostatni raz zawalczyć! [CO SIĘ WYDARZY?]

„Na sygnale” odcinki 467-469 - co się wydarzy?

Przed nami premierowe odcinki „Na sygnale” - numer 473 do 475 – i kolejna dawka serialowych emocji! Co tym razem zobaczymy na ekranie?

W odcinku numer 473 Sonia złoży w pracy wypowiedzenie i pożegna się z kolegami, gotowa wyjechać z Markiem za granicę.

- Będziemy tęsknić... Kiedy wylatujecie?

- Jeszcze dziś! Muszę tylko spakować Antka...

A wieczorem, gdy dziewczyna będzie w drodze na lotnisko…

...Benio zbierze się na odwagę i ruszy jej śladem, by wyznać swoje uczucia!

- Sonia, nie jedź z nim! Wiem, że to nie jest życie jak z bajki... Nieraz bywa ciężko, ale… jesteś świetną ratowniczką! Robisz coś naprawdę dobrego, ratujesz ludzkie życie... To wielki dar. Tu jest twoje miejsce, tu są ludzie, którym na tobie zależy. Może nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo… Nie zostawiaj ratownictwa... i mnie. Kocham cię. Zostań, proszę…

- Teraz mi to mówisz?... Teraz?!