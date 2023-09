„Barwy szczęścia” odcinki 2836-2840. Bogusia znowu pije! Damian ma dosyć [CO SIĘ WYDARZY]

Kolejny tydzień z serialem „Barwy szczęścia” przed nami. W odcinkach 2836-2840, które będą emitowane od 11 do 15 września, dowiemy się, że Bogusia znowu pije! Damian ma już dosyć... Sprawdźcie, co się wydarzy!

ZOBACZ ZDJĘCIA U Wójcików świąteczną atmosferę zastąpi złość i żal, bo Bogusia (Halina Bednarz) tuż przed Wigilią znów sięgnie po alkohol. Gdy seniorka przyjdzie do domu pijana, Damian (Michał Lesień) będzie w szoku. - Piłaś... Niech to szlag, piłaś!

- Ja? A skąd, to mój syrop na kaszel…

- Mamo, nie rób ze mnie idioty!

- Myślałem, że masz to już za sobą… Że wyszłaś z nałogu i umiesz nad sobą zapanować!(…) Nie chcę cię w takim stanie na Wigilii... Chcę, żeby dzieciaki miały spokojne święta... A z pijaną babcią nie mają na to szans! Dopóki nie wytrzeźwiejesz, nie wychodź z tego pokoju, rozumiesz?! W finale Wójcik postawi za to matce ultimatum: odwyk albo wyprowadzka. I gdy Bogusia wybierze nałóg, będzie załamany. Luiza (Julia Zielińska) z Mirkiem (Oliwier Kozłowski) od razu okażą jednak ojcu wsparcie.

- Jak się czujesz?

- Jak ktoś, kto poniósł porażkę…

- Naszym zdaniem i tak za dużo dla babci zrobiłeś!

- To nie twoja wina, że nie udało ci się wysłać jej na odwyk…

- Wiecie, co mi się w życiu najbardziej udało?... Wy.

A gdy kilka dni później Damian postanowi dać matce ostatnią szansę… gorzko tego pożałuje. Bo seniorka na dobre zniknie – a wraz z nią karta płatnicza jej syna i smartwatch wnuka, na który chłopak oszczędzał przez kilka miesięcy. Co Mirek odkryje, gdy wróci do domu i zastanie mieszkanie kompletnie splądrowane. Babcia nas okradła... Wzięła wszystko, co miało jakąś wartość i nawinęło jej się pod rękę! Obrobiła nas, rozumiesz?!

Tymczasem Rawiczowa (Elżbieta Jarosik), gdy tylko dowie się o zaręczynach Cezarego (Marcel Opaliński) z Natalią (Maria Dejmek), na nowo zacznie związek syna „torpedować”. I spróbuje namówić Sofię (Valeri Guliaieva) by… odbiła rywalce narzeczonego!

- Zostawił mnie wczoraj samą, poszedł do tej Zwoleńskiej... i się oświadczył!(…) Nie wiem, co mu strzeliło do głowy…

- To naturalna kolej rzeczy… Jest w niej zakochany.

- I ty to przyjmujesz tak normalnie? O nie, kochana... Musimy coś z tym zrobić! Ty musisz!

- Ale on kocha inną!(…) Natalia zostanie jego żoną…

- Po moim trupie! Nigdy nie pozwolę na to małżeństwo... Nigdy, rozumiesz? A ty, jeśli masz dość oleju w głowie, powinnaś mi w tym pomóc! To jest w twoim interesie, moja droga! Z kolei Sonia (Weronika Nockowska) wyzna Kowalskim, że... najbliższy rok spędzi w więzieniu! Dziewczyna zdradzi, że została skazana za współudział w okradaniu klientów klubu go-go. I ubłaga Dominikę (Karolina Chapko) oraz Sebastiana (Kacper Krupski), by znów jej pomogli, przejmując na czas jej nieobecności opiekę nad Matim (Filip Kowalewicz).

- Rok temu miałam sprawę, zapadł wyrok… Nie było miejsca w więzieniu, teraz się znalazło.(…) Zajmiecie się w tym czasie Mateuszem? Proszę… Nigdzie nie będzie mu lepiej! Kilka dni później Sonia pożegna się za to z synkiem i stawi w więzieniu… Okłamując juniora, że leci na Islandię – do pracy. - Na pewno nie mogę jechać z tobą?

- Nie, skarbie... Już ci mówiłam: będę miała trudną pracę, w trudnym miejscu.(…) Kocham cię, syneczku i przysięgam, że ten rok minie szybciej niż ci się wydaje! I znowu będziemy razem...

Malwina (Joanna Gleń) tuż po świętach odkryje natomiast, że... spodziewa się dziecka! Przyszła mama nie będzie z początku szczęśliwa - obawiając się, że w trakcie ciąży powróci jej choroba. Gdy Brodzińska przekaże nowinę Hermanowi (Maciej Raniszewski), ten wybuchnie jednak radością – przekonany, że poradzą sobie ze wszystkimi problemami.

- To jest najwspanialsza wiadomość w moim życiu!

- Chcę być realistką... Mój wiek i choroba dwubiegunowa, twój brak wzroku… Nawet, jeśli urodzę zdrowe dziecko... to sporo mamy wyzwań.

- A kto ich nie ma? Ja akurat z wyzwaniami radzę sobie od małego…

- I świetnie ci idzie…

- Z dzieckiem też nam pójdzie dobrze. Kochanie, poradzimy sobie... A kilka dni później dobrą nowinę pozna także reszta rodziny – na czele z Emilką (Jessica Frankiewicz). - To będzie chłopak czy dziewczyna? Bo ja to bym wolała siostrę…

- A brata nie będziesz kochała?

- W sumie, to pewnie będę... Ale dziewczyna, to dziewczyna! Wspólne tematy, girl power - wiecie, jak to jest... Poza tym brata to ja już mam! Czy życzenie małej się spełni?

Monika Richardson