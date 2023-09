„Na sygnale” odcinki 467-469. Sonia szuka miłości w Internecie! Martyna w śmiertelnym niebezpieczeństwie! [CO SIĘ WYDARZY]

- Dziewczyny, to jest mój mąż! - No, Beata, ty to masz szczęście... Nie ma nic seksowniejszego niż facet w fartuchu!

- A pamiętasz nasze pierwsze wagary? - No raczej! Nie wiedziałyśmy, dokąd pójść… - I do końca lekcji siedziałyśmy na klatce pod schodami!

Strzelecki – po tym, jak zakończyło się ich wcześniejsze spotkanie - zerknie jednak na wróżbitę z należnym mu szacunkiem.

- Doktorze, ja wiem, jak to wygląda... ale pan Andrzej już raz przewidział śmierć... i radzę do tego podejść poważnie!

Chwilę później doktor Vick popełni za to niebezpieczny błąd. Podczas kolejnego wezwania lekarz poda jednemu z pacjentów niewłaściwy lek – nieświadomy, że mężczyzna miał wypadek i doznał urazu nerki – przez co u chorego dojdzie do gwałtownego krwawienia. A pomyłkę kolegi zauważy od razu Lisicki.

- Tyle płynów przy pękniętej nerce?! Przecież to mogło go zabić!

- Byłem pewny, że to wstrząs…

- Wstrząs to będzie pan miał, jak pacjent się dowie, że o mało go nie zabiliście!