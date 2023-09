„Barwy szczęścia” odcinek 2848. Kasia coraz bardziej zbliża się do przystojnego sąsiada! Przez żołądek do serca? [STRESZCZENIE ODCINKA] Michał Skuza

„Barwy szczęścia” odcinek 2848. - Co się wydarzy? Natalia próbuje przekonać Sofię, żeby powiedziała Cezaremu prawdę. Udaremnia to Rawiczowa. Tymczasem Kasia zbliża się do przystojnego sąsiada.