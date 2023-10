„Barwy szczęścia” odcinki 2866-2870. Dramat u Stańskich! Będą walczyć o życie i stracą kogoś bliskiego! [CO SIĘ WYDARZY?]

„Barwy szczęścia” odcinki 2866-2870. - co się wydarzy? Przede wszystkim zobaczymy prawdziwy dramat u rodziny Stańskich. Zaborski zaatakuje ich i trafią do szpitala, a na domiar złego dowiedzą się o śmierci bliskiej osoby!

Przed nami premierowe odcinki „Barw szczęścia” - numer 2866 do 2870.

Atak Zaborskiego, pożar wywołany przez Emila – końcówka ubiegłego tygodnia była dramatyczna! A co wydarzy się w serialu po weekendzie? Natalia (Maria Dejmek) będzie miała powód do radości, bo Cezary (Maurycy Popiel) odzyska w finale wspomnienia i porwie ukochaną na romantyczną wycieczkę. - Pamiętam... Teraz już wszystko pamiętam… Rafał (Wojciech Solarz) zastraszy Karolinę (Marta Dąbrowska) i na nowo zniknie - zanim policja zda sobie w ogóle sprawę, że w gabinecie lekarki doszło do ataku. Bożena (Marieta Żukowska) wpadnie od razu w panikę i postanowi uciec za granicę. - My jesteśmy następni, jestem pewna!

- Spokojnie, mamy ochronę…

- Karolina też miała! Jej nie zrobił krzywdy, bo jest matką jego dziecka, ale nam na pewno nie daruje... Musimy natychmiast uciekać!

A gdy Stańscy ruszą w drogę Zaborski staranuje ich auto! W finale bandyta na nowo „wyparuje”, za to jego ofiary – ciężko ranne – trafią do szpitala. Ale na tym dramat rodziny się nie zakończy bo Amelia (Stanisława Celińska) zostanie nagle wdową. Serce Wiśniewskiego nie wytrzyma wiadomości o wypadku z udziałem jego córki. A matka Bruna po utracie męża kompletnie się załamie.

- Dlaczego mu powiedziałam? Mogłam mu nic nie mówić!(…) Chorował na serce… Gdybym milczała, nadal by żył! W trudnych chwilach wsparcie seniorce okaże jednak Kasia (Katarzyna Glinka)… - Chodziło o jego córkę... Nie mogła pani tego przed nim zataić…

- Ale mogłam go jakoś przygotować… Przewidzieć, że jego serce nie wytrzyma... To wszystko moja wina!(…) Nic już nie ma sensu…

- Proszę tak nie mówić... Wiem, jak to boli, kiedy się traci kogoś bliskiego. Ale nie można się poddawać... Musi pani być silna dla Bruna... i Bożeny. A przede wszystkim dla wnuczka... On jest teraz zupełnie sam…

Stański (Lesław Żurek) natomiast dowie się o śmierci teścia dopiero po kilku dniach, gdy będzie dochodzić do siebie po operacji - i od razu zacznie myśleć o zemście. Ku przerażeniu Amelii... - On nas prawie pozabijał... Chciał tego… To nie był wypadek, tylko próba morderstwa! Ja mu tego nie daruję…

- Policja go złapie... Ty się skup na rodzinie, na Bożence…

- Policja to za mało! Ja mu nigdy nie odpuszczę... Dorwę go. I odpłacę za wszystko, co nam zrobił! Mnie, tobie, Bożenie, Tadziowi… Z kolei rodzina Sokalskich – po tym, jak Emil (Artem Malashchuk ) zaprószył w domu ogień – straci nagle dach nad głową. Junior będzie przerażony i załamany. - Mamo, ja naprawdę nie chciałem… Głupek ze mnie, przepraszam! Ja to jakoś naprawię, obiecuję!

Gdy o problemach sąsiadów dowie się Tolek (Marek Siudym), od razu jednak przygarnie Asię (Anna Gzyra – Augustynowicz) z synem pod swój dach. Świadomy, jak bardzo się do pożaru przyczynił, pokazując nastolatkowi „zabawę” saletrą. - Wcale nie jesteście bezdomni! A sąsiedzi to niby po co są? I przyszywani dziadkowie? Idziemy po wasze rzeczy, a potem do nas! Nocujecie u nas... Weźcie tylko jakieś ciuchy, szczotkę do zębów, piżamę... i zapraszam na pokoje! Następnego dnia sytuacja się skomplikuje, bo policja zapowie skierowanie sprawy do sądu rodzinnego. A Sokalska wpadnie w panikę – przerażona, że przez wybryki Emila i brak mieszkania może nawet utracić prawo do opieki nad synem. Tym razem pomoc przyjaciółce oferuje jednak Hubert (Marek Molak), zapraszając całą rodzinę do siebie.

- To żaden kłopot... Połowa domu i tak stoi pusta!(…) Nasze dzieci się znają i lubią, Emil miałby swój pokój... Moja siostra Agata też na pewno się zgodzi!

I w finale Asia z Emilem wprowadzą się do Pyrków… - Mam nadzieję, że jesteście głodni? Zrobiłam kolację!

- Ale niepotrzebnie... I tak już narobiliśmy zamieszania…

- I o to chodzi! W końcu będzie w tym domu trochę życia!

- Pełna zgoda, brat! Siadajcie! Agata (Natalia Zambrzycka) w kolejnych odcinkach nadal będzie poza tym flirtować z Kieliszewskim (Olaf Staszkiewicz)… i opowie nawet koledze o swojej nowej, miłosnej strategii: nie ma seksu bez testu! - Wiesz, że romans w pracy jest wbrew zasadom?

- Teraz nie pracujemy…

- Nie przeginaj, Igi, bo będę musiała cię zwolnić!

- Dobrze, że nie zabić…

- I co jeszcze, według ciebie, mam z tobą zrobić?

- Nie wiem, może... przytulić na chwileczkę?

- Sorry, mam zasady! Zero przygodnych romansów!

- Czyli... musiałbym się oświadczyć?

- Raczej pokazać komplet badań, jak już o tym mówimy…

- Poważnie sprawdzasz każdemu facetowi książeczkę zdrowia przed pójściem do łóżka?

- A dlaczego nie?(...) Głupio jest ryzykować dla chwili przyjemności...

A po kilku dniach… Ignacy pójdzie do lekarza i wykona cały komplet badań, kompletnie tym dziewczynę zaskakując. - Rozumiem, że jesteś zdrowy…

- Zdrowy, bezpieczny, zabawny…

- Tu mam wątpliwości! Na pewno masz tupet...

- Do odważnych świat należy… Teraz twoja kolej!

- Na co...?

- Na prezentację badań... Tymczasem Mirek (Oliwier Kozłowski) złoży w sądzie zeznania przeciwko Bogusi (Halina Bednarz), bez wahania seniorkę pogrążając. A tuż po rozprawie zdradzi ojcu, że sędziego celowo oszukał... i wcale tego nie żałuje. - Babka prędzej czy później i tak by poszła siedzieć... A ile by jeszcze nawywijała?

- I dlatego złożyłeś fałszywe zeznania?!

- To było jedyne wyjście!

- A jak to się wyda?… Przecież będziesz miał kłopoty... I to poważne!

Czy kłamstwo chłopaka wyjdzie na jaw? Ciekawych zapraszamy przed telewizory!

„Barwy szczęścia" - o czym jest serial?

„Barwy szczęścia" to polski serial obyczajowy emitowany na antenie TVP2. Opowiada losy bohaterów zamieszkujących ulicę Zacisznej na osiedlu „Pod Sosnami” w Warszawie. Jest emitowany od 27 września 2007. Serial ten jest szóstym w kolejności najdłużej nadawanym serialem w Polsce. W 2012 roku zdobył Złotą Telekamerę, dołączając przy tym do grona polskich seriali posiadających tę nagrodę – "M jak miłość" i "Na dobre i na złe".