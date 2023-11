„Barwy szczęścia” odcinki 2875-2879. Bożena budzi się ze śpiączki! Rafał zostaje aresztowany! [CO SIĘ WYDARZY]

„Barwy szczęścia” - kiedy oglądać w TV?

Przede wszystkim Rafał (Wojciech Solarz) zostanie aresztowany i do tego postrzelony przez Marcina (Oskar Stoczyński), przez co trafi na nowo do szpitala - tego samego, co Stańscy. A gdy dowie się o tym Bruno (Lesław Żurek), będzie w szoku.

Dopóki ten człowiek chodzi po ziemi, nikt z nas nie będzie bezpieczny!(...) Uciekł raz, spróbuje znów! To się nigdy nie skończy!

Bożena (Marieta Żukowska) wyjdzie w końcu ze śpiączki, ale nadal będzie tak słaba, że bliscy postanowią ukryć przed nią fakt, że straciła ojca.