„Barwy szczęścia” odcinki 2871-2874. Damian prosi Beatę o rękę! Justin ma HIV? [STRESZCZENIE ODCINKÓW]

Odpowiedź ukochanej jednak go nie ucieszy.

Przed nami 1753. odcinek serialu „M jak miłość”. Julia zostaje wyrzucona z pracy! Doigrała się! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 1753. odcinku „M jak miłość”!

Tymczasem Justin (Jasper Sołtysiewicz) odnajdzie Marikę (Wiktoria Sobol) i doprowadzi do zatrzymania dziewczyny przez policję. Ale wcześniej odkryje, że ona również jest ofiarą.

W finale Skotnicki będzie świętować, bo jego kolejny test na HIV okaże się negatywny - za co chłopak od razu podziękuje Sergiuszowi (Mateusz Burdach).

Jestem twoim dłużnikiem... Uratowałeś mi zdrowie. A może i życie... Nigdy ci tego nie zapomnę!

Jesteś zdrowy, Justin… To najważniejsze...

Następnego dnia, by odreagować stres, Justin wybierze się za to z przyjacielem oraz Agatą (Natalia Zambrzycka) do klubu…