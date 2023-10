„M jak miłość” odcinek 1753. Julia zostaje wyrzucona z pracy! Doigrała się! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Julia (Marta Chodorowska) przyjedzie w końcu do Polski i wyzna Sylwii (Hanna Turnau), że od dawna nią manipulowała. A gdy jej koleżanka pozna prawdę, będzie w szoku.

Chwilę później Malicka zajrzy do biura, gdzie Rotkiewicz (Aleksandar Milićević) wręczy jej wypowiedzenie.

„M jak miłość” to serial, którego z pewnością przedstawiać nie trzeba. Produkcja od ponad 20 lat bije wszelkie rekordy popularności, a widzowie coraz mocniej kochają ekranowych bohaterów. Jedną z…

Z kolei Piotrek (Marcin Mroczek) wróci z sanatorium – do rodziny i przyjaciół, którzy urządzą na Deszczowej powitalną imprezę.

Tymczasem Maciek (Franciszek Przanowski) wyzna Budzyńskiemu (Krystian Wieczorek), że chce wyjechać na rok do Londynu i zdać tam międzynarodową maturę. A gdy prawnik spróbuje przekonać do tego pomysłu Magdę (Anna Mucha), ta od razu zgłosi weto.

Na tym problemy Budzyńskich jednak się nie skończą, bo do Warszawy dotrze w końcu Dima (Michał Pszeniczny)… Co wydarzy się, gdy ojciec Nadii zapuka do ich drzwi?