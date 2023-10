Jacek Rozenek dostał nowy program. Fani aktora „Barw szczęścia”, który przeszedł udar, zobaczą go w telewizji w zupełnie innej roli Redakcja Telemagazyn

Jacek Rozenek w 2019 roku przeszedł udar, którego skutki mogły być tragiczne. Trudne doświadczenie nie załamało go, a zmotywowało do walki którą udało mu się wygrać. Napisał książkę i wrócił na plan serialu „Barwy szczęścia”. To nie koniec sukcesów. Fani Rozenka będą mogli go oglądać w nowym formacie!