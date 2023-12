Jacek Rozenek wraca do zdrowia i kwitnie! 54-latek zachwycił na premierze filmu „Ferrari”!

Na co chorował Jacek Rozenek?

Jacek Rozenek urodził się 31 marca 1969 roku. To wszechstronny artysta z Warszawy. Po ukończeniu studiów teatralnych rozwinął karierę aktorską w filmach, telewizji i teatrze. Znany jest z roli w serialu „Klan” oraz „Barwach szczęścia”. Poza aktorstwem, prowadzi firmę Audytorium, gdzie specjalizuje się w szkoleniach biznesowych. Był także prowadzącym w porannym programie TVP2 i brał udział w programie tanecznym „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” na antenie Polsatu. Jego pasje i umiejętności obejmują nie tylko aktorstwo, ale także działalność biznesową i działalność jako trener.

W styczniu 2019 zdiagnozowano u niego 12–procentową frakcję wyrzutową serca. W maju 2019 przeszedł udar mózgu.