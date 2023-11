Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu

„Chłopi” hitem festiwalu

„Chłopi” już mieli swoją kinową premierę, ale to nie zmienia faktu, że na pokazie w ramach festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2023 pojawiły się tłumy! Historia pięknej Jagny, jej nieszczęśliwej miłości oraz losy rodziny Borynów zachwycają widownię i nie inaczej było też tym razem. Po pokazie polskiego kandydata do Oscara z publicznością spotkali się twórcy produkcji, w tym filmowa Jagna, czyli Kamila Urzędowska, oraz filmowa Hanka, w którą wcieliła się Sonia Mietielica.

Peter Dinklage pojawi się w Toruniu, by spotkać się z uczestnikami EnergaCAMERIMAGE, pokazać swój najnowszy film pt. „She Came to Me” Rebecci Miller, który jest zarazem filmem zamknięcia tegorocznej…

O czym są „Chłopi”?

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów oraz pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Erik Messerschmidt w Polsce

Do Torunia przyjechał także Erik Messerschmidt, autor zdjęć do filmu Michaela Manna pt. „Ferrari”. Produkcja pokazuje, jak kierowca wyścigowy Enzo Ferrari przeżywa kryzys. Jego fabryce, którą wraz z żoną Laurą zbudowali praktycznie od zera dziesięć lat wcześniej, grozi bankructwo. Ich niestabilne małżeństwo rozpadło się rok wcześniej po stracie syna Dino. Ferrari walczy o to, by jego syn Piero, będący owocem romansu z Liną Lardi, został oficjalnie uznany za członka rodziny. W międzyczasie jego żądni zwycięstwa kierowcy kończą tragicznie po starcie w niebezpiecznym wyścigu Mille Miglia na dystansie 1000 mil przez Włochy.