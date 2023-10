„M jak miłość” odcinek 1751. Milionerzy w Grabinie, walka o dziecko i niespodziewana ciąża! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co wydarzy się w 1751. odcinku „M jak miłość”?

- Stary, wiem, że masz złamane serce, jest ci ciężko i tak dalej... Ale na coś się umówiliśmy, ty się zgodziłeś, a teraz zawalasz na całej linii! Dopiero co podpisałem z Kawecką umowę,(…) a dzisiaj ona, z twojego powodu, chce ją zerwać! - Potraktowała mnie jak śmiecia… - Mam to gdzieś! Natychmiast idź do niej i pięknie ją przeproś!(…) Przypominam ci, że odkupiłem od was udziały w firmie i w każdej chwili możemy się rozstać... Twój wybór!

- Ja rozumiem, że to jest dla ciebie trudne, ale… musisz wziąć się w garść! W takim stanie nie odzyskasz Kalinki.(…) Może byś tak przestał się wreszcie nad sobą użalać i się ogarnął? Wziął do roboty? A nie siedział w domu w środku dnia jak jakiś, za przeproszeniem... luj! Wykombinuj coś! Musisz zdobyć kasę i odzyskać Kalinkę!

Tymczasem Staszek (Sławomir Holland) po postrzale nadal będzie w szpitalu, gdzie zajrzą do niego Jasiek (Stanisław Dusza) z Basią (Gabriela Raczyńska).

- Bardzo przepraszam za… wszystko. I dziękuję, że uratował pan moją mamę.

- Nie masz za co przepraszać. Nie jesteś odpowiedzialny za czyny ojca…

- Myśli pan, że ojciec Jaśka trafi do więzienia?

- Na pewno aż do rozprawy zostanie w areszcie. Potem za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 8 do 25 lat lub dożywocie. Do tego nielegalne posiadanie broni… Nie musisz się już martwić o swoją mamę, jest bezpieczna.

Za to w finale: dobre nowiny u nowożeńców! W premierowym odcinku Jagoda (Katarzyna Kołeczek) nagle źle się poczuje i... zrobi test ciążowy. A później zacznie ostrożnie rozmowę z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski)...

- Wiesz, patrzyłam dziś, jak bawisz się z Gabrysią.(…) Może my też... powinniśmy się postarać o takiego szkraba?