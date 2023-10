„M jak miłość” odcinek 1747. Bartek pakuje się w duże kłopoty: „Stawiał opór, obraził policjanta… To poważna sprawa”

Co wydarzy się w 1747. odcinku „M jak miłość”?

A gdy Lisiecki spotka się z Beatą (Izabela Warykiewicz), ta spróbuje namówić go do walki z żoną w sądzie - o prawo do opieki nad Kalinką.

- Mówiłeś, że Ula odkleiła się od rzeczywistości...

- Wpadła w jakieś szamańskie klimaty, ciągle jeździła na jakieś dziwne obozy, zabierała ze sobą Kalinkę... To nie jest normalne życie dla dziecka. Ale do Uli nic nie trafia, nie wiem, jak z nią rozmawiać...

- Przez prawnika! Musisz to zrobić, musisz być twardy!