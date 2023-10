„Na sygnale” odcinek 477. Anna wreszcie trafia na Anissę! Tymczasem Banach zostaje zaatakowany nożem! [STRESZCZENIE ODCINKA] Michał Skuza

„Na sygnale” odcinek 477. - Zespół doktor Reiter odbiera wezwanie od mężczyzny, elegancko ubranego Azjaty. W drodze do szpitala rozpoznaje on na ulicy Anissę! Tymczasem doktor Banach pomaga kobiecie, która nagle atakuje go nożem!