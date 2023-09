„Na sygnale” odcinek 475. Anna nie ustaje w poszukiwaniach Anisy mimo, że nikt nie wierzy w jej istnienie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 475. odcinku „Na sygnale”?

Anna nadal szuka dziewczyny, którą spotkała w nocy, choć jej koledzy nawet Basia i Zdzisio – uważają, że zaginiona tak naprawdę nie istnieje. Na dyżurze zespół lekarki przewozi chłopca z wrodzoną wadą serca, który ma przejść operację w Leśnej Górze i którym opiekuje się babcia. Później ekipa doktor Reiter pomaga z kolei więźniarce, która połknęła baterię i która okazuje się matką chorego juniora. Anna szybko odkrywa, że kobieta chciała być przy synu i dlatego zrobiła wszystko, by trafić do tego samego szpitala, ale Lisicki postanawia skierować pacjentkę do placówki w stolicy. Doktor Reiter za cichym przyzwoleniem więziennej strażniczki – zabiera jednak kobietę właśnie do Leśnej Góry...