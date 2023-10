„Na sygnale” odcinek 476. Piotr idzie na wizytę do onkologa. Diagnoza załamuje jego i Martynę [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 476. odcinku „Na sygnale”?

Piotr idzie w końcu do onkologa, a badania wykazują, że ratownik ma guz nerki. Tymczasem Benio trafia na dyżurze na seniorkę, która zasłabła i ma na szyi ślady po duszeniu. Mąż pacjentki twierdzi, że wcześniej była na zajęciach z tańca. Ratownicy odbierają też wezwanie właśnie do domu kultury - i na miejscu okazuje się, że pomocy potrzebuje kobieta z demencją, której wbito w twarz obcas buta. Wkrótce wychodzi na jaw, że obie poszkodowane stoczyły ostrą walkę. Z kolei zespół doktora Góry pomaga młodej kobiecie z atakiem duszności. Lekarz po badaniu ustala, że pacjentka ma wstrząs anafilaktyczny. Ponadto okazuje się, że powodem nagłego pogorszenia jej stanu jest pies. Po pracy Artur jedzie do przedszkola Patryczka na zebranie rodziców. Na miejscu poznaje Aldonę - matkę, która proponuje, by dorośli zagrali dla swoich pociech w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku.