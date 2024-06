„Na sygnale” odcinki 585-587. Alek oświadczył się Britney! Dziewczyna jest... przerażona! [CO SIĘ WYDARZY]

Czas na wielki finał sezonu serialu „Na sygnale”. Oj, będzie się działo! Alek oświadczył się Britney! Dziewczyna jest... przerażona! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w finale sezonu „Na sygnale”!

Rozpaczliwe oświadczyny

W odcinku 585 zobaczymy za to… aż dwa miłosne wyznania! Alek spróbuje przekonać Britney, by została w Polsce, za pomocą oświadczyn i zorganizuje w barze „Kroplówka” romantyczną imprezę, podczas której poprosi dziewczynę o rękę. - Kocham cię, Julka... i nie mogę bez ciebie żyć... Dlatego teraz tutaj, przy tych wszystkich świadkach, mam do ciebie jedno, ale to arcyważne pytanie… Wyjdziesz za mnie? A jego wybranka będzie w szoku! - Ty tak na poważnie?

- Jestem śmiertelnie poważny… Britney, zostaniesz moją żoną?

- Absolutnie i bezapelacyjnie…

- ...tak?

- Nie! W życiu!!! Co ci do głowy strzeliło?! Wyjeżdżam do Nowej Zelandii, zaczynam nowe życie! Której części zdania nie zrozumiałeś?

- Myślałem…

- Że padniesz na kolanko, zrobisz presję w miejscu publicznym, a ja wszystko odwołam i wyjdę za ciebie? Ja cię nie kocham! Kochałam, ale wszystko zniszczyłeś... Nie cofniesz czasu, klękając między kawą i pączkami! Jak mogłabym wyjść za człowieka, który - uderzając do mnie - zapomniał wspomnieć, że ma żonę?!

- Gdybyśmy byli ostatnimi ludźmi na Ziemi i zależałoby od nas przetrwanie gatunku ludzkiego... to wiesz, co? Nie przetrwałby!

Tymczasem Piotr cały czas będzie myślał o Karolinie. A gdy na nowo dziewczynę odwiedzi… jego małżeństwo legnie w gruzach. - Czy ty… pamiętasz w ogóle? Ty i ja?... My?…

- Oczywiście, że pamiętam... Wszystko pamiętam. Po prostu chciałam ułatwić ci sprawę.

- Co mi niby ułatwiasz?

- Zapomnieć o wszystkim. Wrócić grzecznie do żony i udawać, że nigdy się nic nie stało! Przecież tego chcesz... Wymazać to, prawda?

- Dlaczego miałbym…? Skąd taki pomysł w ogóle?!

- Skasowałeś mi w telefonie wszystkie nasze wiadomości... Zrozumiałam przekaz!

- Co?... Ja nic… Nowy! To on chciał wszystko „naprawić”...

- Ja nie chcę zapomnieć... Nie mógłbym! Ja… chyba…

- ...Kocham cię...

Kłopoty Alka

W odcinku 586 Alek wpadnie w prawdziwe kłopoty! Gdy chłopak nie przyjdzie na kolejny dyżur, koledzy zaczną się od razu niepokoić. Zamiast Klisa w stacji zjawi się za to Romek (w tej roli Izydor Łobacz) - przyjaciel ratownika ze studiów. Twierdząc, że bawili się razem przez pół nocy...

- Czółko, jest Alek? Zgubił mi się wczoraj!(…) Spotkanie po latach, on zdołowany przez jakąś gęś, ja po pożegnaniu z moją bazą... Razem robiliśmy licencjat! Trochę żeśmy poimprezowali wczoraj… Martyna wykorzysta okazję i zatrudni Romka w stacji – mimo protestów doktora Góry, który uzna kolegę za „niebezpieczny element”. - Co on tu robi?!

- Zaczyna za kilka dni… jak załatwimy kwestie formalne.

- Doktor wygląda, jakby miał co do mnie złe przeczucia…

- Nie zapomnij sprawdzić zaświadczenia o karalności!

- Wezmę osobną kopię zaświadczenia... specjalnie dla doktora! Tymczasem Alek obudzi się o poranku... w mieszkaniu Mariolki! I to przykuty do łóżka dziewczyny kajdankami. - Mariolka?… Pobudka! Ludzie, pomocy!!! W finale Klisa uratuje doktor Góra – wspólnie z Romkiem oraz Piotrem. Ale tym razem ich spotkanie nie potoczy się miło...

- Jednego dnia oświadczyny, drugiego inne dziewczyny…?

- Zapytał dostarczyciel żwirku kota Karoliny…

- O co ci chodzi?!

Co się wydarzy w finale sezonu „Na sygnale”?

W odcinku 587 – OSTATNIM W SEZONIE! - głównym bohaterem znów zostanie doktor Góra, bliski załamania po upadku swojej firmy.

Lekarz cały czas będzie żyć w stresie - świadomy, że stracił nie tylko pieniądze własne, ale też oszczędności kolegów. A w trakcie dyżuru czeka go sporo niespodzianek…

