„M jak miłość” odcinek 1746. Ula odchodzi od Bartka, a on nagle znika! Barbara jest załamana! [CO SIĘ WYDARZY?]

„M jak miłość” odcinek 1746. - Do Grabiny dociera smutna wiadomość o tym, że Ula i Bartek rozstali się. Na domiar złego mężczyzna znika bez śladu! Barbara jest absolutnie załamana tą informacją.

„M jak miłość”, odcinek 1746. we wtorek, 3 października, o 20:55 w TVP2!

Zapraszamy na 1746 odcinek „M jak Miłość”

Co tym razem czeka bohaterów serialu? Radość, rozpacz i zazdrość - z nutką szaleństwa w tle. Zapraszamy na wycieczkę do Grabiny! Przed nami 1746 odcinek „M jak Miłość”, a w nim… We wtorek Maria (Małgorzata Pieńkowska) przekaże matce (Teresa Lipowska) złe wiadomości z Australii – o tym, że Ula odeszła od Bartka i wyjechała do innego miasta, a jej mąż nagle zniknął. Seniorka będzie załamana. - Boże... Ale jak? Dlaczego…? Przecież te dzieciaki tak się kochały… A kilka godzin później - zrozpaczony - Lisiecki (Arkadiusz Smoleński) wróci w końcu zza oceanu...

Mały kryzys czeka także Basię (Karina Woźniak) – tuż przed egzaminami na koniec podstawówki. Nastolatka wybierze liceum w Warszawie, by uczyć się razem ze swoim chłopakiem. I po cichu zapyta Kingę (Katarzyna Cichopek), czy mogłaby zamieszkać na Deszczowej, by uniknąć codziennych dojazdów do szkoły. A Rogowscy, gdy w końcu dowiedzą się o planach córki, nie będą zachwyceni.



- Nawet nie chodzi o samą szkołę, tylko o to, że Basia, zamiast szczerze z nami porozmawiać, próbowała to załatwić za naszymi plecami…

Tymczasem Artur (Robert Moskwa) wyzna żonie, że dostał propozycję pracy w Warszawie. - Zawodowo i finansowo to duży krok do przodu, ale… Nie wiem, jak poradzimy sobie z logistyką. Z domem, mamą, przychodnią…

- To nam wywróci całe życie do góry nogami.

- Z drugiej strony… dodatkowe pieniądze bardzo by nam się przydały. Tylko, że ja... Możesz się śmiać, wiem, że to brzmi patetycznie, ale… jesteś sensem mojego życia.

- Wcale się nie śmieję…

- Zwyczajnie boję się, że… w tej Warszawie będę za tobą cholernie tęsknił...

Z kolei do parafii w Lipnicy przyjedzie "pechowy" ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst), znajomy Anety… i od razu wpadnie w kłopoty! A konkretnie w zasadzkę, którą urządzi na lokalnym cmentarzu Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) - na złodzieja kradnącego wieńce z grobów.

- Przy bramie już go wypatrzyłam!… Skradał się, rozglądał, czy go aby nikt nie widzi…

- Ależ to jakieś nieporozumienie, ja jestem księdzem!

- A ja papieżem! Za to w finale: akcja jak z romansu... i z thrillera! W premierowym odcinku Jagoda (Katarzyna Kołeczek) z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski) wrócą z podróży poślubnej, szczęśliwi i beztroscy… - Czasem jeszcze nie mogę uwierzyć, że to dzieje się naprawdę… Że naprawdę jesteś teraz moją żoną…

- Zapewniam cię, że to nie sen… Mogę cię nawet uszczypnąć! ...Nieświadomi, że ich związkowi wciąż zagraża Ola (Justyna Karłowska)! Przekonana, że to ona jest prawdziwą miłością Kiemlicza i gotowa na wszystko, by go odzyskać. A była narzeczona sadownika ruszy do akcji i... ukradnie suknię, w której jej rywalka wzięła ślub. - Wyglądam jak… prawdziwa panna młoda, prawda, Gabrysiu?

Co wydarzy się dalej?

"M jak miłość" o czym jest serial?

Serial opowiada historię sagi rodu Mostowiaków. Jak radzą sobie z trudnościami i nawigują meandry codziennych problemów i uczuć. Emitowany od 2000 roku, cieszy się niesłabnącą popularnością. Od września 2022 roku w telewizyjnej dwójce startuje już 23. sezon serialu. Kultowa produkcja przez lata przedstawiła nam grono kolorowych bohaterów, których wątki przeplatają się ze sobą. Perypetie Mostowiaków i osób z ich otoczenia można oglądać w poniedziałki i wtorki o 20:55 na antenie TVP2. Kulisy programu o 20:40.

