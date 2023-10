„Na dobre i na złe” odcinek 895. Cięzko ranna Olena wyznaje Michałowi, że jest w ciąży! Artiom toczy walkę o życie! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co się wydarzy w 895. odcinku „Na dobre i na złe”?

- O matko... Tu mamy mieszkać?! - Prąd jest… Bieżąca woda, gaz… Tylko od nas zależy, jak będziemy się czuć w nowym miejscu, prawda? - Tato... ale tu są tylko trzy małe pokoje! Jak my się tu pomieścimy? - Jesteśmy zdrowi i jesteśmy razem! Cała reszta to przecież tylko szczegóły… Prawda?

Z kolei Olena (Tetiana Malkova) zostanie w Ukrainie poważnie ranna w trakcie bombardowania. Gdy lekarka odzyska w końcu przytomność, poprosi od razu Artioma (Maciej Pszeniczny), by zawiózł ją prosto do Leśnej Góry – do Michała (Mateusz Janicki). A tuż po dotarciu do szpitala wyzna narzeczonemu, że... jest z nim w ciąży!

- Chcieli mnie operować, ale nie pozwoliłam… Widziałam USG i zdecydowałam, że dam radę przyjechać… do ciebie.

- Oleńko, już jestem przy tobie... Poradzimy sobie, wszystkim się zajmę!

- Już jesteś ze mną... Jesteś bezpieczna...

- Zaczekaj... Nie mogę mieć tomografii ani rezonansu…

- Dlaczego?

- Bo będziemy mieć dziecko…

Tymczasem sam Artiom po przywiezieniu ukochanej do Polski też nagle źle się poczuje… A badania w finale wykażą, że Ukrainiec jest o krok od śmierci – po tym, jak toksyczny dym uszkodził jego płuca.