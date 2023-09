„Na dobre i na złe” odcinek 892. Do Falkowicza przychodzi komornik. Żąda milionów! [CO SIĘ WYDARZY?]

Co się wydarzy w 892. odcinku „Na dobre i na złe”?

O poranku Falkowicz (Michał Żebrowski) odkryje, że Sara (Agnieszka Kawiorska) nagle zniknęła, a jego karty zostały zablokowane. Gdy lekarz zadzwoni do banku, będzie w szoku.

- Na pana konto wszedł komornik, który zablokował panu połowę środków...

- Jak to komornik?... Jaki komornik?! To jakaś pomyłka! Musi chodzić o kogoś innego! Czy pani wie, kim ja jestem?! To jest po prostu nieprawdopodobne!

Później chirurg odszuka za to „szefową” firmy, w której kupił sprzęt dla fundacji - i zrozumie, że padł ofiarą oszustwa.



- To pani podpisała tę fakturę?

- Był tutaj taki miły pan… Miałam tylko podpisać, a on mi dał za to 300 złotych, żebym mogła wykupić leki… Lichutko u mnie ze zdrowiem…

- Pani tu występuje jako prezeska firmy, która ma mi dostarczyć drogi sprzęt do badań!

- Ja tam nic nie wiem, nie rozeznaję się… Prosił, żeby podpisać, to podpisałam… Bardzo miły pan...