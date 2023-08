Robert Koszucki będzie godnym następcą Łukasza Nowickiego w „Pytaniu na śniadanie”? Małgorzata Opczowska ocenia!

Teraz, przy okazji prezentacji ramówki TVP na jesień 2023 roku, mieliśmy okazję zapytać Małgorzatę Opczowską o to, jak układa się jej współpraca z Robertem Koszuckim i czy będzie godnym następną Łukasza Nowickiego. Co ciekawe, mieli okazję poznać się już kilka lat wcześniej, bowiem Opczowska... zagrała drobny epizod w „Na dobre i na złe”!

Myślę, że tak. Oczywiście każdy jest niepowtarzalny. Robert na pewno nie będzie chciał udawać Łukasza, bo to w ogóle byłoby bez sensu. Jest fantastycznym człowiekiem, świetnym prowadzącym, chociaż dopiero wchodzi w tę rolę, ale potrafi zadawać mądre pytania, ma bardzo miły i czarujący głos, wszystkie panie na planie są urzeczone, gdy go słyszą (śmiech). Ma też piękne oczy, jest przystojnym mężczyzną o dobrym sercu, również w stosunku do zwierząt, bo przyprowadził swojego pieska, którego kiedyś przypadkiem znalazł na stacji benzynowej i się nim zaopiekował. Ujął mnie tym bardzo! Jak ktoś dobrze traktuje zwierzęta, to musi być dobrym człowiekiem. No i oboje jesteśmy z Krakowa, a to jest cecha nie do przecenienia (śmiech). (...) Otarliśmy się o siebie na planie „Na dobre i na złe”, bo kiedyś tam wystąpiłam i nie musiałam wcielać się w rolę, bo „zagrałam” dziennikarkę telewizji śniadaniowej (śmiech). To był tylko krótki, zdawkowy kontakt, bliżej poznaliśmy się na planie „Pytania” - wyznała Małgorzata Opczowska w rozmowie z Telemagazyn.pl.