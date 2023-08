„Adam i Ewa”. Waldemar Goszcz odszedł w tragicznych okolicznościach. Dziś jego była żona, Monika Goszcz-Kłos odnosi wielkie sukcesy!

Monika Goszcz-Kłos - jak dzisiaj wygląda była żona Waldemara Goszcza?

Do dzisiaj trudno pogodzić się ze śmiercią Waldemara Goszcza. Aktor był u progu kariery, kochali go widzowie serialu „Adam i Ewa”. Niestety, 24 grudnia 2003 roku doszło do strasznego wypadku, w którym zginał Waldemar Goszcz. 30-letni aktor, razem z Radosławem Pazurą i Filipem Siejką, jechał autem marki Lancia Lybra. Doszło do czołowego zderzenia z Fordem Escortem, w wyniku którego Waldemar Goszcz zginął. Aktor został pochowany na cmentarzu w Wolborzu.

Młody aktor osierocił córeczkę, Wiktorię, którą wychowywał razem ze swoją byłą żoną Moniką. Para pobrała się w 1997 roku. Niedługo po ślubie na świecie pojawiła się ich córka, Wiktoria. Niestety, małżeństwo nie przetrwało, a Waldemar tak mówił o końcu swojego związku: