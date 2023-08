Adrianna Eisenbach z „Królowych życia” już po ślubie z 30 lat młodszym partnerem! Zachwyciła w dziewiczobiałej sukni!

Jak napisała pod zdjęciem na swoim profilu:

Ślub na biało … czy to w tym wieku wypada ? Nigdy nie mierzyłam i nie miałam na sobie białej sukienki . Nigdy David nie miał na sobie garnituru . Jak nas ubierali to było takie dziwne uczycie …. Ekscytacja , wzruszenie , romantyka , ciekawość .Nie mogliśmy się doczekać jak będziemy wyglądać . Gdy spojrzeliśmy w lustro , popatrzyliśmy na siebie , uśmiech był na naszej twarzy , lzy napełniły się do oczu i w tym momencie wiedzieliśmy że to będzie piękny moment … napewno byłby to ogromny stres gdybyśmy sami to planowali . Sukienki i garnitur wybierali . Kwiaty , buty , fryzura , makijaż . Gości zapraszali , salę balową zamawiali , jedzenie uzgadniali . Mama Davida to wszytko zorganizowała i nas tak pięknie ubrała