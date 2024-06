Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir wzięli ślub w tajemnicy? Gwiazdy „Złotego chłopaka” wywołały poruszenie!

Mert Ramazan Demir to prawdziwy przystojniak

Afra Saraçoğlu zniewala urodą

Afra Saraçoğlu urodziła się 2 grudnia 1997 roku w Balikesir. Swoją aktorską karierę rozpoczęła w 2016 roku, gdy zagrała w filmie „İkinci Şans”. Rok później zobaczyliśmy ją w filmie „Kötü Çocuk”, a następnie została zaangażowana do serialu „Fazilet Hanım ve Kızları”.

Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir są małżeństwem?

Turecka prasa już rozpisywała się, że gwiazdy „Złotego chłopaka” są parą. Jednak teraz Turcja żyła plotkami, jakoby... Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir wzięli ślub w tajemnicy i udali do Marbelli w podróż poślubną!

To zweryfikowali dziennikarze programu „Aramızda Kalmasın”, którzy dotarli do bliskich znajomych gwiazdorskiej pary. Okazało się, że... żadnego ślubu nie było! Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir po prostu pojechali razem do Hiszpanii, gdzie wypoczywają.