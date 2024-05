„Złoty chłopak”. Afra Saraçoğlu pokazała mamę! Tak celebrowały turecki Dzień Matki. Zobacz zdjęcia słynnej córki z jej piękną rodzicielką!

Tureckie seriale w Polsce

Tureckie seriale to coś, co pokochali polscy widzowie. Nie powinno to jednak dziwić, mając na uwadze, że nierzadko obsadę tworzą nie tylko utalentowani, ale i piękni ludzie, scenariusz chwyta za serce i skutecznie przyciąga do ekranów... Łatwo można się wciągnąć, a tureccy scenarzyści doskonale wiedzą, jak „kupić” ciekawość widza. Uznaje się, że w Polsce fenomen na produkcje znad Bosforu zaczął się wraz z serialem „Wspaniałe stulecie” i „Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem”. Poza wspomnianymi, obecnie w emisji na antenach TVP1 i TVP2 są cztery tureckie produkcje: „Złoty chłopak”, „Emanet”, „Akacjowa 38” i „Zakazany owoc”.

Jednym z największych hitów w polskiej telewizji jest obecnie produkcja „Złoty chłopak”.