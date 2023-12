„Akacjowa 38”. Manuela nie potrafi żyć po śmierci Justa i Inocencii! Co jeszcze wydarzy się w serialu do końca 2023 roku? Redakcja Telemagazyn

„Akacjowa 38” to serial, który skradł serca widzów. Hiszpańska produkcja bije rekordy popularności, a tymczasem my sprawdzamy, co wydarzy się w serialu do końca 2023 roku! Będzie się działo!