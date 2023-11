„Akacjowa 38” odcinek 220. Felipe i Leandro otrzymują wiadomość o śmierci Germana! Rosina dba o złą sławę Leonor [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku „Akacjowa 38”

Felipe i Leandro otrzymują wiadomość, że w celi German został pchnięty nożem i zmarł. Nie wierzą do końca i zaglądają do trumny, w której mają leżeć zwłoki Germana. Znajduje się w niej ktoś inny. Rosina dba o to, by Leonor cieszyła się sławą skandalicznie wyzwolonej kobiety. W ten sposób chce, by córka zrobiła literacką karierę, a jednocześnie zraziła Pabla.